Российские боксеры вернутся в турниры с флагом: принципиальная позиция ФБР

«Сегодня мы обсудили много насущных вопросов, — рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. — Наша задача заключается в том, чтобы спортсмены были обеспечены и счастливы. Есть понимание, где пройдут чемпионаты России в 2026 году, но об этом мы объявим позднее. Для себя я определился по мужскому чемпионату, а по женскому — пока думаю. Хочется, чтобы это был новый город. Год, как я стал во главе федерации, и, в целом, доволен тем, как функционирует организация. Но не сказал бы, что это моя заслуга. Я уже говорил, что был локомотив, который несся с хорошей скоростью. И задача была в том, чтобы не испортить, как минимум, а только ускорить. Думаю, в каких‑то вопросах я точно помог. Да, есть вещи, которыми по итогам года, я доволен, но мы будем развиваться дальше, у меня много планов. Год назад я планировал объехать все регионы, но не успел этого сделать. Буду стараться сделать в ближайшем будущем. При этом реализовались другие планы, которые даже не думал, что получится осуществить».