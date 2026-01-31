Российские боксеры вернутся в турниры с флагом: принципиальная позиция ФБР

Федерация бокса России подала заявку в World Boxing для участия в отборочных турнирах к Олимпиаде-2028. Условия выступления — наличие российской символики, безопасность спортсменов и уважение к команде. При сохранении приоритета сотрудничества с ИБА, ФБР стремится обеспечить боксерам доступ к престижным международным соревнованиям.
В Москве 31 января 2026 года состоялся Всероссийский боксерский форум, в рамках которого прошла внеочередная конференция Федерации бокса России. На мероприятии генеральный секретарь организации Александр Беспутин сообщил о подаче официальной заявки в международную федерацию World Boxing с целью обеспечить российским боксерам участие в отборочных турнирах к Олимпийским играм.
Решение российской стороны связано с утвержденным статусом бокса в программе летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Проведение соревнований по этому виду спорта будет осуществляться под эгидой федерации World Boxing, созданной в 2023 году по инициативе Международного олимпийского комитета. Данная организация была учреждена как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), с которой МОК разорвал отношения, так как по мнению его руководства IBA не несоответствовала требованиям управления и финансовой прозрачности. На сегодняшний день в World Boxing входят свыше восьмидесяти национальных федераций.
Важным аспектом текущей ситуации остается положение Международной ассоциации бокса (IBA), президентом которой является Умар Кремлев, одновременно входящий в состав исполнительного комитета Федерации бокса России. Несмотря на сохраняющуюся связь с IBA, национальная боксерская федерация демонстрирует готовность к многоформатному взаимодействию с международными структурами при соблюдении определенных условий.
По информации, распространенной через официальный Telegram-канал Федерации бокса России, руководство организации подчеркнуло отсутствие проблем с подготовкой сборной страны. Российские боксеры всех возрастных категорий готовы участвовать в международных соревнованиях при наличии возможности выступать под национальной символикой. Основными условиями для участия в турнирах под эгидой World Boxing названы предоставление права на использование государственного флага и гимна, обеспечение полного уважения к российским спортсменам и гарантии их безопасности во время выступлений.
Федерация бокса России заявила, что она поддерживает регулярный диалог с представителями World Boxing. При этом отмечается приоритетное значение сотрудничества с IBA. Вместе с тем руководство национальной федерации заявляет о принципиальной позиции в пользу развития самого бокса как вида спорта и стремлении предоставить российским боксерам возможность выступать на наиболее престижных международных площадках. Подача заявки в World Boxing расценивается как превентивная мера, позволяющая оперативно реагировать на возможные изменения в регламенте олимпийской квалификации.
Поданная заявка открывает потенциальную возможность для российских боксеров участвовать в отборочном цикле к Олимпийским играм 2028 года при выполнении установленных условий. Окончательное решение о допуске национальной команды к турнирам под эгидой World Boxing будет зависеть от дальнейшего развития диалога между организациями и соблюдения взаимных обязательств.
Также 31 января состоялось заседание Исполкома Федерации бокса России.
«Сегодня мы обсудили много насущных вопросов, — рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. — Наша задача заключается в том, чтобы спортсмены были обеспечены и счастливы. Есть понимание, где пройдут чемпионаты России в 2026 году, но об этом мы объявим позднее. Для себя я определился по мужскому чемпионату, а по женскому — пока думаю. Хочется, чтобы это был новый город. Год, как я стал во главе федерации, и, в целом, доволен тем, как функционирует организация. Но не сказал бы, что это моя заслуга. Я уже говорил, что был локомотив, который несся с хорошей скоростью. И задача была в том, чтобы не испортить, как минимум, а только ускорить. Думаю, в каких‑то вопросах я точно помог. Да, есть вещи, которыми по итогам года, я доволен, но мы будем развиваться дальше, у меня много планов. Год назад я планировал объехать все регионы, но не успел этого сделать. Буду стараться сделать в ближайшем будущем. При этом реализовались другие планы, которые даже не думал, что получится осуществить».