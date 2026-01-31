В Ростовской области за сутки потушили десять пожаров и спасли троих человек

В Ростовской области за прошлые сутки, 30 января, сотрудники МЧС ликвидировали десять пожаров и спасли троих человек. Об этом рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.
— Пожарно-спасательные подразделения отработали десять техногенных пожаров. В результате оперативных действий было спасено три человека, — уточнили в Главном управлении МЧС по Ростовской области. — Кроме пожаров, спасатели выезжали на три дорожно-транспортных происшествия. Для ликвидации последствий всех инцидентов было задействовано 144 специалиста и 36 единиц техники.
Учитывая прогноз синоптиков на ближайшие дни, согласно которому до 3 февраля Ростовскую область накроют дожди, а затем снегопады и метели, спасатели рекомендуют жителям региона отказаться от поездок на дальние расстояния.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!