В Ростовской области за сутки потушили десять пожаров и спасли троих человек

Спасатели также выезжали на три дорожно-транспортных происшествия.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за прошлые сутки, 30 января, сотрудники МЧС ликвидировали десять пожаров и спасли троих человек. Об этом рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

— Пожарно-спасательные подразделения отработали десять техногенных пожаров. В результате оперативных действий было спасено три человека, — уточнили в Главном управлении МЧС по Ростовской области. — Кроме пожаров, спасатели выезжали на три дорожно-транспортных происшествия. Для ликвидации последствий всех инцидентов было задействовано 144 специалиста и 36 единиц техники.

Учитывая прогноз синоптиков на ближайшие дни, согласно которому до 3 февраля Ростовскую область накроют дожди, а затем снегопады и метели, спасатели рекомендуют жителям региона отказаться от поездок на дальние расстояния.

