Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Синдром недовольного лица»: Салоны красоты банят клиенток за мрачный взгляд во время маникюра

Бьюти-мастера начали отказывать девушкам в услугах из-за слишком угрюмого или напряжённого выражения лица во время процедур. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Красноярске произошёл показательный случай: постоянную клиентку Анастасию выгнали из салона после полугода посещений. Мастер по маникюру пожаловалась руководству на недовольное лицо девушки, хотя претензий к работе не было. Владельцы объяснили отказ заботой о ментальном здоровье сотрудников, которые стрессуют от мрачных клиенток.

История вызвала бурную дискуссию в соцсетях. Часть мастеров встала на сторону Анастасии и заметила, что угрюмые с виду клиентки часто оказываются самыми лояльными и оставляют хорошие отзывы, а другие поддержали решение салона.

Ранее сообщалось, что бьюти-гастролёрша из Саратова обманула десятки салонов красоты в разных городах России. Клиентка приходила на дорогие услуги — наращивание волос и косметологию, — но после процедур уходила, не заплатив мастерам.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.