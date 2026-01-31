«Синдром недовольного лица»: Салоны красоты банят клиенток за мрачный взгляд во время маникюра

В Красноярске произошёл показательный случай: постоянную клиентку Анастасию выгнали из салона после полугода посещений. Мастер по маникюру пожаловалась руководству на недовольное лицо девушки, хотя претензий к работе не было. Владельцы объяснили отказ заботой о ментальном здоровье сотрудников, которые стрессуют от мрачных клиенток.