ВС РФ давят и наступают на пути к Запорожью: главная новость СВО 31 января

В Минобороны сообщили об освобождении населенных пунктов Петровка в Запорожской области и Торецкое в ДНР. Эту новость СВО от 31 января оценил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«На запорожском направлении группировка “Восток” продвигается по правому флангу. Каждый взятый под контроль населенный пункт приближает освобождение Орехова. Это последний знаковый укрепрайон перед Запорожьем. Бои за каждый населенный пункт, даже самый маленький, ведутся очень жесткие, поэтому освобождение Петровки имеет большое значение для продвижения нашей группировки», — объяснил он.
Военный эксперт уточнил, что Торецкое в ДНР освободили подразделения группировки «Центр».
«Село Торецкое — это пригород Константиновки. Общее продвижение на этом направлении говорит о том, что этот город в ближайшие недели будет освобождён. Сейчас активные бои идут по всей линии боевого соприкосновения. Можно говорить с осторожным оптимизмом, что весной у нас будут большие успехи», — отметил Дандыкин.
Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в разговоре с aif.ru рассказал о задачах, которые выполняет подразделение ФСБ «Горыныч» в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР.