Челябинскую чиновницу задержали после смертельного падения школьника в колодец

Напомним, 28 января в Челябинской области в городе Нязепетровск погиб 9-летний ребёнок, упав в колодец с водой. Мальчик перестал выходить на связь с родителями после занятий в школе. В ходе поисков его тело было обнаружено в колодце, расположенном на открытом участке по улице Южной.