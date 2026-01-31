Челябинскую чиновницу задержали после смертельного падения школьника в колодец

На Урале задержали чинвницу после падения школьника в колодец. Видео © Telegram / Челябинский следком.
«Задержана начальник отдела имущественных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», — говорится в тексте.
По данным следствия, чиновница недобросовестно исполняла обязанности по контролю за опасными объектами, допустив наличие глубокого открытого технологического колодца на территории населённого пункта. Сейчас местную администрацию обязали привести в порядок подобные хозобъекты. В ближайшее время задержанной изберут меру пресечения, следствие будет требовать её ареста.
Напомним, 28 января в Челябинской области в городе Нязепетровск погиб 9-летний ребёнок, упав в колодец с водой. Мальчик перестал выходить на связь с родителями после занятий в школе. В ходе поисков его тело было обнаружено в колодце, расположенном на открытом участке по улице Южной.
