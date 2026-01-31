Ричмонд
Лариса Долина навестила могилу Юлии Началовой в юбилей певицы

Лариса Долина приехала на Троекуровское кладбище, чтобы почтить память своей коллеги и подруги — певицы Юлии Началовой.

Источник: Аргументы и факты

В субботу, 31 января, певица Лариса Долина приехала на Троекуровское кладбище, чтобы почтить память своей коллеги и подруги — певицы Юлии Началовой.

Народная артистка России опубликовала в своем Telegram‑канале эмоциональный пост, посвященный памяти Началовой, которой в этот день исполнилось бы 45 лет.

Долина поделилась, что спустя семь лет после ухода Началовой она по‑прежнему ощущает ее присутствие и мысленно представляет, как певица с характерной лучезарной улыбкой входит в ее дом.

«Любимая наша… Нежная, красивая, тёплая и такая талантливая… Скучаем очень сильно», — написала Долина.