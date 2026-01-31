В РПЦ рассказали, можно ли ставить крест на могиле некрещеного человека

Представитель Русской православной церкви, протоиерей Андрей Ефанов прокомментировал вопрос о возможности установки христианского креста на могиле человека, не принявшего крещение.
Он отметил, что формальных канонических запретов на это нет, однако с духовной точки зрения такой символ может противоречить жизненным убеждениям усопшего.
Священник отметил, что крест на могиле — это не элемент оформления и не дань традиции, а исповедальный знак, свидетельствующий о принадлежности усопшего к христианской общине и его вере при жизни. Поэтому установка такого символа на месте погребения человека, сознательно отдалявшегося от Церкви, поднимает этический вопрос уважения к его личному выбору и мировоззрению.
Окончательное решение остается за родственниками, однако оно выходит за рамки технического или эстетического выбора. Речь идет об осознанной ответственности, при которой важно учитывать как чувства семьи, так и реальную идентичность человека, чью память намерены почтить, уточняет Mk.ru.
На современных кладбищах можно встретить множество памятников усопшим, на которых есть их портреты. Во времена СССР, когда могильные плиты вытеснили православные кресты, фотографии на могилах набрали популярность. Однако бытует мнение, что украшение захоронений портретами не приветствуется церковью. Так ли это на самом деле, разбиралась «Вечерняя Москва».