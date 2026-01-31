В РПЦ рассказали, можно ли ставить крест на могиле некрещеного человека

Священник отметил, что крест на могиле — это не элемент оформления и не дань традиции, а исповедальный знак, свидетельствующий о принадлежности усопшего к христианской общине и его вере при жизни. Поэтому установка такого символа на месте погребения человека, сознательно отдалявшегося от Церкви, поднимает этический вопрос уважения к его личному выбору и мировоззрению.