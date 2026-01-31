Двоих мужчин госпитализировали в Подмосковье с подозрением на оспу обезьян

В Одинцовском районе Московской области двое мужчин госпитализированы с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Оба пациента находятся в состоянии средней тяжести, их доставили в Домодедовскую больницу для обследования и лечения. По данным издания, одному из них 41 год, он обратился к врачам с высокой температурой и высыпаниями на лице.
Симптомы у мужчины появились примерно пять дней назад. В настоящее время медики проводят лабораторную диагностику, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.
Оспа обезьян — редкое для России заболевание, передающееся при тесном контакте. С 2022 года в стране фиксировались лишь единичные случаи заражения. Болезнь опасна такими осложнениями, как пневмония, сепсис и кожные инфекции.