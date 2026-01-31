СМИ: Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби 1 февраля нет

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева. По его словам, эти гарантии включают развертывание «небольшого контингента» европейских войск, преимущественно французских, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов, без которой эти меры «бесполезны».