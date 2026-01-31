Ричмонд
СМИ: Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби 1 февраля нет

Ясности по поводу возможной встречи по украинскому урегулированию в Абу-Даби в воскресенье нет. Об этом в субботу, 31 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Министерство иностранных дел ОАЭ также не публиковало заявлений, подтверждающих созыв нового раунда российско-украинских переговоров в Абу-Даби.

— Ясность по поводу встречи пока отсутствует, как и по ее формату, — передает агентство.

30 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новую встречу украинской, российской и американской делегаций в Абу-Даби могут перенести в связи с конфликтом между США и Ираном.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева. По его словам, эти гарантии включают развертывание «небольшого контингента» европейских войск, преимущественно французских, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов, без которой эти меры «бесполезны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле положительно оценили начало прямых контактов между РФ, США и Украиной.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
