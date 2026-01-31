Врач перечислила самые важные продукты для укрепления иммунитета

Кстати, рыба — это один из самых полезных продуктов для зимнего рациона. Она содержит омега-3 жирные кислоты, витамин D, витамин B12 и полноценный белок, которые особенно важны в это время года. Кухтина отметила, что рыбу можно использовать для компенсации зимнего дефицита витамина D, который возникает из-за малого количества солнечного света, пишет 360.ru/