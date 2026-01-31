Врач перечислила самые важные продукты для укрепления иммунитета

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила продукты, которые помогают укрепить иммунитет. Огромное значение имеет состояние кишечной микробиоты и слизистых оболочек, поскольку значительная часть иммунной системы сосредоточена непосредственно в кишечнике. Это связано с наличием там лимфоцитов, макрофагов и плазматических клеток, которые продуцируют иммуноглобулины, защищающие организм от вредных воздействий.
Микробиоценоз кишечника действует как важный посредник между едой и нашим здоровьем. Его состояние влияет на обмен веществ, усвоение питательных элементов и поддержание баланса местного и общего иммунитета.
При этом одного чудодейственного средства, вроде лимона или имбиря, которое могло бы разом решить все проблемы, нет. Секрет сильного иммунитета заключается в сбалансированном питании, обеспечивающим организм необходимым количеством полезных компонентов.
— Важно включить в рацион белки животного происхождения — мясо, рыбу, яйца, растительные белки — бобы, горох, чечевицу. Эти продукты служат источником аминокислот, необходимых для построения антител и основных клеток иммунной системы, — поясняет врач Газета.ru.
Также большое значение имеют пищевые волокна, содержащиеся в овощах, фруктах, злаках и бобовых культурах. Именно они становятся основной «пищей» для полезной микрофлоры кишечника, обеспечивая выработку жизненно важных короткоцепочечных жирных кислот.
Витамин C укрепляет деятельность защитных клеток, цинк ускоряет синтез антител и восстановление слизистой оболочки, а витамин D контролирует правильный иммунный ответ организма.
Эксперт советует включить в повседневное меню пробиотические продукты (йогурт, кефир, творог, квашеную капусту, моченые яблоки), антиоксиданты (ягоды, зеленый чай, орехи).
В свою очередь, врач эндокринолог-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Мария Брижан перечислила для aif.ru лидеров фруктов, которые могут дать зимой натуральную витаминную поддержку организму. Это цитрусовые (апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут, помело, лайм), гранат, хурма, яблоки, бананы.
А врач-диетолог Марият Мухина в беседе с RT предупредила, что острые специи могут отвлекать иммунитет от вирусов. Если у человека непереносимость подобных приправ, а он злоупотребляет ими, то иммунитет тратит ресурс на то, чтобы подавлять аллергические реакции.
Кстати, рыба — это один из самых полезных продуктов для зимнего рациона. Она содержит омега-3 жирные кислоты, витамин D, витамин B12 и полноценный белок, которые особенно важны в это время года. Кухтина отметила, что рыбу можно использовать для компенсации зимнего дефицита витамина D, который возникает из-за малого количества солнечного света, пишет 360.ru/