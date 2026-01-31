Ричмонд
-5°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Собирают воду с трупов»: Ермак приглашал магов в ОП и проводил ритуалы

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своем посту проводил магические ритуалы и привозил для них магов из Израиля, Грузии и Латинской Америки. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своем посту проводил магические ритуалы и привозил для них магов из Израиля, Грузии и Латинской Америки. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

По ее словам, еще в 2020 году один из чиновников заявил, что Ермак «практикует магию».

Мендель утверждает, что в 2024 году некий «человек из эзотерической сферы» рассказал ей о том, что «маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают куклы», которые затем Ермак «складывает в определенный сундук».

— Сегодня, когда страна сидит без тепла, без света, без базовых нужд, мы все можем только смеяться над этой магической «политикой», если хватит сил. Однако скажу, что в украинской политике Ермак далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы, — цитирует Юлию Мендель RT.

У Ермака 28 ноября прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком Владимира Зеленского». В отставку глава офиса Зеленского ушел в тот же день. Предполагается, что теперь Ермаку запрещен выезд с территории Украины.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше