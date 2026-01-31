В Ростове-на-Дону произошло отключение электричества в Пролетарском районе

Вечером в субботу, 31 января, часть Пролетарского района Ростова-на-Дону осталась без электричества. Об этом сообщили в администрации донской столицы со ссылкой на «Донэнерго».
Технологическое нарушение в электросети случилось в 20:45. В результате отключения света остались некоторые жители Александровки.
— Без электроснабжения находятся потребители в границах нескольких улиц. В список попали улица 40 лет Победы, улица Вересаева, переулок Боковский и улица Солидарности, — перечислили в ресурсоснабжающей организации.
Ориентировочное время восстановления подачи энергии — три часа. Специалисты ведут ремонтные работы.
Ресурсники напоминают, что электроснабжение будет возобновлено без дополнительного предупреждения.
