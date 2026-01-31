Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону произошло отключение электричества в Пролетарском районе

Света нет на нескольких улицах. Энергетики планируют устранить проблему этой ночью.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в субботу, 31 января, часть Пролетарского района Ростова-на-Дону осталась без электричества. Об этом сообщили в администрации донской столицы со ссылкой на «Донэнерго».

Технологическое нарушение в электросети случилось в 20:45. В результате отключения света остались некоторые жители Александровки.

— Без электроснабжения находятся потребители в границах нескольких улиц. В список попали улица 40 лет Победы, улица Вересаева, переулок Боковский и улица Солидарности, — перечислили в ресурсоснабжающей организации.

Ориентировочное время восстановления подачи энергии — три часа. Специалисты ведут ремонтные работы.

Ресурсники напоминают, что электроснабжение будет возобновлено без дополнительного предупреждения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!