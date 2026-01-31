Шмыгаль: На Украине восстановили электроснабжение после блэкаута

Также Life.ru сообщал, что Шмыгаль назвал причину блэкаута. По его словам, всему виной сильное обледенение ЛЭП. Авария развивалась по каскадному принципу: с минутным интервалом вышли из строя две ключевые высоковольтные линии. Самая сложная ситуация сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.