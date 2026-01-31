Суд отправил под домашний арест создателя мобильного бункера от ядерного удара

Директора Научно-исследовательского центра ВНИИ ГОЧС Николая Посохова отправили под домашний арест до 30 марта. Его заместителя, Игоря Сосунова, по тому же делу взяли под стражу на тот же срок.
Кроме того, под домашний арест до 30 марта отправили бизнесмена Василия Жукова, которого следствие считает посредником в передаче денег. Все трое фигурантов обвиняются по статье о получении взяток в особо крупном размере.
Напомним, двух высокопоставленных ученых из ВНИИ ГОЧС МЧС России задержали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Делу придаёт особую значимость то, что Николай Посохов был одним из главных разработчиков и публичных лиц проекта передвижного убежища «Куб-М». В интервью РБК он сам рассказывал, что работы по госзаказу МЧС начались в 2015 году, а серийный выпуск модулей стартовал осенью 2024 года.
