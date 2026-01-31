Суд отправил под домашний арест создателя мобильного бункера от ядерного удара

Напомним, двух высокопоставленных ученых из ВНИИ ГОЧС МЧС России задержали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Делу придаёт особую значимость то, что Николай Посохов был одним из главных разработчиков и публичных лиц проекта передвижного убежища «Куб-М». В интервью РБК он сам рассказывал, что работы по госзаказу МЧС начались в 2015 году, а серийный выпуск модулей стартовал осенью 2024 года.