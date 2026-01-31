Рыбакина — чемпионка Австралии и миллионерша, Соболенко снова без титула

Елена Рыбакина победила первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Взяв реванш за поражение в финале 2023 года, казахстанка завоевала первый титул в Мельбурне и второй в карьере на турнирах Большого шлема. За победу она получила 2,905 млн долларов и поднялась на третье место в рейтинге WTA.
Тридцать первого января 2026 года на кортах Мельбурн-парка казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии. Встреча, прошедшая под крышей арены Рода Лейвера, завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной, находившейся в превосходной спортивной форме на протяжении всего турнира.
Эта победа стала для Рыбакиной первым титулом на Открытом чемпионате Австралии и вторым в карьере на турнирах Большого шлема после триумфа на Уимблдоне в 2022 году. Матч имел особое символическое значение: три года назад, в финале Australian Open 2023 года, Соболенко одержала верх над Рыбакиной, и казахстанская спортсменка вернулась на тот же корт, чтобы взять реванш в поединке, ставшем первым финалом турнира Большого шлема с 2008 года, в котором обе участницы не проиграли ни одного сета на пути к решающему матчу.
С самого начала встречи Рыбакина проявила агрессивную тактику, сделав брейк уже в первом гейме и удерживая инициативу на протяжении первой партии. Её мощные удары с обеих сторон корта создавали постоянное давление на соперницу, позволив уверенно довести сет до победы на своей подаче в десятом гейме. Во втором сете Соболенко перестроила игру, стала действовать увереннее и, воспользовавшись неточным ударом справа Рыбакиной, сравняла счёт по партиям.
Решающий сет превратился в напряжённую перестрелку. Соболенко, опираясь на опыт победы в аналогичной ситуации три года назад, вырвалась вперёд со счётом 3:0, обрушив на соперницу серию точных виннеров. Однако Рыбакина проявила характер, отыграв отставание, сделав брейк и выйдя вперёд 4:3. Затем она удержала подачу, оформив победу и добавив к своему послужному списку Мемориальный кубок Дафны Ахерст. Ранее в сезоне она также завоевала титул на Итоговом турнире WTA в 2025 году, одержав сенсационную победу над Соболенко.
По итогам турнира 26-летняя Рыбакина поднялась на третье место в рейтинге WTA, уступая лишь Соболенко и Иге Швентек. За победу на Australian Open она получила призовые в размере 2 905 000 долларов США. Эта сумма уступает вознаграждению, полученному ею за победу на Итоговом турнире WTA в 2025 году — 5 235 000 долларов, но превышает призовые за Уимблдон-2022 в размере 2 580 000 долларов. Соболенко, занявшая второе место, получила 1 505 000 долларов. Белорусская теннисистка остаётся двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии, выиграв турнир в 2023 и 2024 годах.
Важную роль в подготовке Рыбакиной сыграл её тренер Стефано Вуков, с которого в августе 2025 года была снята временная дисквалификация после завершения расследования возможного нарушения кодекса поведения. В ходе решающего матча Вуков оказал решающую психологическую поддержку спортсменке в перерыве, когда та отставала на три гейма в третьем сете. Рыбакина выразила благодарность своей команде, отметив, что без слаженной работы коллектива достижение подобного результата было бы невозможно. С конца предыдущего сезона она одержала 14 побед в 15 матчах, демонстрируя устойчивую восходящую тенденцию в игре.
Победа Рыбакиной, родившейся в Москве и представляющей Казахстан с 2018 года после получения предложения о финансовой поддержке, вновь привлекла внимание к развитию тенниса в республике. Её достижения укрепляют позиции казахстанского тенниса на международной арене.
Соболенко, проигравшая финал второй год подряд после поражения от Мэдисон Киз в 2025 году, после окончания матча покинула корт с полотенцем, закрывающим лицо. Впоследствии она признала высокое качество игры соперницы, отметив собственные упущенные возможности, и выразила надежду на более удачное выступление в оставшейся части сезона.
Таким образом, Елена Рыбакина подтвердила статус одной из сильнейших теннисисток на хардовых покрытиях и продемонстрировала способность побеждать в самых ответственных матчах против лидеров мирового рейтинга. Её победа в Мельбурне стала закономерным результатом двух недель безупречной игры и внутренней концентрации.