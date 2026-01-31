Рыбакина — чемпионка Австралии и миллионерша, Соболенко снова без титула

Эта победа стала для Рыбакиной первым титулом на Открытом чемпионате Австралии и вторым в карьере на турнирах Большого шлема после триумфа на Уимблдоне в 2022 году. Матч имел особое символическое значение: три года назад, в финале Australian Open 2023 года, Соболенко одержала верх над Рыбакиной, и казахстанская спортсменка вернулась на тот же корт, чтобы взять реванш в поединке, ставшем первым финалом турнира Большого шлема с 2008 года, в котором обе участницы не проиграли ни одного сета на пути к решающему матчу.