Жуткие морозы сковали страну: На жителей Молдовы обрушатся три дня холодов до −15 градусов — синоптики просят пережидать апокалипсис дома

Самое время рассказать о погодке на завтра, 1 февраля. Значит, рассказываем.
Морозы продолжаются, ночью синоптики нам предвещают до 15 градусов ниже ноля. Утром столбик термометра поднимется всего на четыре градуса.
Днем будет маолооблачно, осадком не ожидается температура воздуха составит −9 градусов. вечером будет 10 градусов мороза.
Вот какая погода нас ожидает в ближайшие дни.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 8−9 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.
Жуткие морозы продлятся три дня, синоптики просят жителей страны пережидать апокалипсис дома.
