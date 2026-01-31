Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все распирает изнутри»: сыну Регины Тодоренко стало плохо на Бали

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что ее младшему сыну резко стало плохо во время поездки на Бали.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что ее младшему сыну резко стало плохо во время поездки на Бали.

По ее словам, инцидент произошел в момент, когда артистка ехала на съемки телепередачи.

— Просыпается Мир, он трет свои сладкие голубые глазки так сильно, что меня это начинает настораживать. (…) Я прошу убрать ручки, обхватываю его голову и вижу, как за секунды он отекает: нос, глаза, лоб — все распирает изнутри! — рассказала Тодоренко.

В результате врач поставил мальчику диагноз — выраженная аллергическая реакция на укус насекомого. Вскоре после этого состояние ребенка заметно улучшилось. При этом телеведущая отметила, что пережила сильный стресс из-за произошедшего.

— Мы все — матери, дочери, жены, женщины, которые каждый день балансируют между «надо», «страшно», «не могу» и «делаю». И в мире, где и так достаточно тревоги, боли и сомнений, поддержка — это то ценное, что мы можем дать друг другу, — заключила Тодоренко в личном блоге.

В Дубае россиянка чуть не погибла после укуса медузы. Женщине стало плохо сразу после контакта с ярко-голубым животным. У пострадавшей опухла рука, а позже развился отек Квинке, и женщина начала терять сознание. Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что делать, если человека укусила медуза.