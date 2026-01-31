«Все распирает изнутри»: сыну Регины Тодоренко стало плохо на Бали

— Мы все — матери, дочери, жены, женщины, которые каждый день балансируют между «надо», «страшно», «не могу» и «делаю». И в мире, где и так достаточно тревоги, боли и сомнений, поддержка — это то ценное, что мы можем дать друг другу, — заключила Тодоренко в личном блоге.