Минздрав перевел стационарную и скорую помощь в Беларуси в режим повышенной готовности к ЧС

Министерство здравоохранения перевело стационарную и скорую медицинскую помощь в Беларуси в режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, заявили в ведомстве.
Так, в Беларуси с 31 января по 3 февраля стационарная и скорая медпомощь переводятся в режим повышенной готовности к ЧС.
Решение принято на основании предупреждения Белгидромета об усилении морозов в ночные часы практически по всей стране до 25 — 30 градусов мороза. В понедельник, 2 февраля, минимальные температуры местами ожидаются от −31 до −33 градусов.
— По всей системе усилены приемные отделения больниц и дежурно-диспетчерских служб скорой мед помощи, — сообщили в Минздраве.
Также ведомство организовало системный контроль за безопасной и надежной работой организаций здравоохранения, сети аптек, предприятий холдинга «Белфармпром», организаций «Белмедтехники» и «Медтехноцентра», четырех медуниверситетов и 16 медколледжей Должностные лица по графику будут дежурить круглосуточно.
Также Минздрав готов оперативно использовать резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС, в том числе запасы лекарств и медизделий.
— Проводится очистка кровель зданий и сооружений от снеговой нагрузки и наледи, — добавили в пресс-службе.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о морозах намного ниже климатической нормы со 2 по 8 февраля в Беларуси: «Начнется по-зимнему сурово».
