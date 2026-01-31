Ричмонд
Минздрав перевел стационарную и скорую помощь в Беларуси в режим повышенной готовности к ЧС

Минздрав перевел скорую помощь Беларуси в режим повышенной готовности к ЧС.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения перевело стационарную и скорую медицинскую помощь в Беларуси в режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, заявили в ведомстве.

Так, в Беларуси с 31 января по 3 февраля стационарная и скорая медпомощь переводятся в режим повышенной готовности к ЧС.

Решение принято на основании предупреждения Белгидромета об усилении морозов в ночные часы практически по всей стране до 25 — 30 градусов мороза. В понедельник, 2 февраля, минимальные температуры местами ожидаются от −31 до −33 градусов.

— По всей системе усилены приемные отделения больниц и дежурно-диспетчерских служб скорой мед помощи, — сообщили в Минздраве.

Также ведомство организовало системный контроль за безопасной и надежной работой организаций здравоохранения, сети аптек, предприятий холдинга «Белфармпром», организаций «Белмедтехники» и «Медтехноцентра», четырех медуниверситетов и 16 медколледжей Должностные лица по графику будут дежурить круглосуточно.

Также Минздрав готов оперативно использовать резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС, в том числе запасы лекарств и медизделий.

— Проводится очистка кровель зданий и сооружений от снеговой нагрузки и наледи, — добавили в пресс-службе.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о морозах намного ниже климатической нормы со 2 по 8 февраля в Беларуси: «Начнется по-зимнему сурово».

Ранее мы подробно писали о том, что известно о скандинавском антициклоне «Даниэль», который принесет морозы и арктический воздух.

Еще белорусский реабитолог, поднимающий на ноги лежачих, рассказал про упражнения на трех «этажах» после инсульта.