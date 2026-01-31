Владимир Жириновский пять раз упоминается в файлах Эпштейна на сайте Минюста США

Как отмечает RT, имя Жириновского фигурирует в размещенных Минюстом файлах в двух статьях, опубликованных изданиями Foreign Affairs и The Economist в 2011 и 2012 годах. При этом на сайте американского ведомства не поясняется, почему данные материалы были приведены в документах.