Канье Уэст представил мерч с флагом России

Американский рэпер Канье Уэст представил мерч с флагами России, США и Мексики, сообщил журналист Брайан Макдональд.
Он опубликовал в соцсети фотографии одежды с рисунком, который включает в себя российский флаг. По словам журналиста, Канье Уэст решил выпустить соответствующий мерч незадолго до концерта в Мексике.
«Основной дизайн — логотип в виде голубя мира, сочетающий в себе флаги США, Мексики и России. Никаких объяснений не дано», — указал Брайан Макдональд.
Ранее сообщалось, что французская актриса Фанни Ардан призналась в любви к России.