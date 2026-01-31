Ричмонд
Канье Уэст представил мерч с флагом России

Журналист Брайан Макдональд сообщил, что Канье Уэст решил выпустить мерч с флагом РФ незадолго до концерта в Мексике.

Источник: Аргументы и факты

Американский рэпер Канье Уэст представил мерч с флагами России, США и Мексики, сообщил журналист Брайан Макдональд.

Он опубликовал в соцсети фотографии одежды с рисунком, который включает в себя российский флаг. По словам журналиста, Канье Уэст решил выпустить соответствующий мерч незадолго до концерта в Мексике.

«Основной дизайн — логотип в виде голубя мира, сочетающий в себе флаги США, Мексики и России. Никаких объяснений не дано», — указал Брайан Макдональд.

Ранее сообщалось, что французская актриса Фанни Ардан призналась в любви к России.

