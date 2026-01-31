Пять подростков погибли в пожаре в сауне во время празднования дня рождения

При пожаре в сауне в кузбасском Прокопьевске погибли пять подростков в возрасте 16 и 17 лет. Компания отмечала в заведении сразу три дня рождения, однако во время праздника в одной из парилок началось возгорание. Предположительно, молодые люди «побежали в неправильном направлении, надышались угарным газом и погибли», но есть и другие версии. При этом одной девушке удалось спастись. В числе возможных причин пожара — короткое замыкание.