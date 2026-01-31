Второй сбор «Локомотив» начал с победы над «Ноа» — хватит ли до мая

31 января на зимних сборах три клуба РПЛ провели контрольные матчи. «Локомотив» в ОАЭ обыграл армянский «Ноа» — 2:0 (голы Морозова и Комличенко). «Оренбург» в Турции победил черногорский «Морнар» — 1:0 (Горелов) и сыграл вничью с боснийским «Борацем» — 2:2. «Ахмат» уступил «Уфе» — 1:2. 1 февраля запланирован матч «Ростова» с «Родиной».
Зимние сборы РПЛ: «Локомотив» начинает второй этап с победы, «Оренбург» провёл два матча за день.
Тридцать первого января 2026 года в рамках зимних тренировочных сборов три клуба Российской Премьер-лиги провели контрольные встречи на территории Турции и Объединённых Арабских Эмиратов. Поединки позволили командам проверить тактические схемы и оценить форму футболистов в условиях интенсивной подготовки к весенней части чемпионата.
Московский «Локомотив» провёл первый матч второго этапа сборов в Абу-Даби, приняв армянский клуб «Ноа», действующего чемпиона Армении и участника стыковых матчей Лиги конференций УЕФА. Встреча завершилась уверенной победой железнодорожников со счётом два мяча без ответа. Уже на шестой минуте счёт открыл центральный защитник Евгений Морозов, подключившийся к атаке после точной комбинации: Даннил Пруцев, получив мяч в штрафной соперника, протолкнул его между ног защитника на Морозова, который точно пробил в дальний угол, отправив мяч в сетку после касания штанги. На тридцать шестой минуте преимущество «Локомотива» удвоил Николай Комличенко, реализовавший передачу Алексея Батракова слева и направивший мяч в левый нижний угол ворот. Для Комличенко этот гол стал третьим подряд на сборах. Московская команда выступила в бело-зелёной форме, тогда как армянская сторона выбрала чёрный комплект экипировки. Пятого февраля «Локомотив» проведёт очередной контрольный матч, встретившись в Абу-Даби с екатеринбургским «Уралом». Отмечается, что четыре февраля с «Ноа» сыграет ростовский клуб.
Футболисты «Оренбурга» провели в турецком Белеке два поединка в течение одного дня. Утром подопечные Ильдара Ахметзянова одержали минимальную победу над черногорским «Морнаром», занимающим вторую строчку в национальном первенстве. Единственный гол на восьмой минуте второго тайма забил Павел Горелов. Вечером оренбуржцы встретились с боснийским «Борацем» — лидером чемпионата Боснии и Герцеговины и трёхкратным его победителем. Первоначально эта встреча была запланирована на двадцать четвёртое января, однако из-за сильных дождей в регионе её пришлось перенести. В первом тайме «Оренбург» пропустил гол, но сумел восстановить равновесие на тридцать девятой минуте усилиями Хорди Томпсона. После перерыва на сорок девятой минуте аргентинский новичок Дамиан Пуэбла вывел команду вперёд, однако гости сравняли счёт на восьмидесятой минуте. Шестого февраля оренбургский клуб вновь проведёт два матча: утром с тульским «Арсеналом», вечером — с ташкентским «Бунёдкором».
Грозненский «Ахмат» провёл очередной контрольный поединок в Турции спустя два дня после победы над македонским «Вардаром». Соперником стал клуб «Уфа», завершивший первую часть сезона в первом дивизионе ФНЛ на шестнадцатой позиции. Уфимцы дважды огорчили ворота хозяев: на тридцать шестой минуте отличился Филип Мрзляк, на семьдесят второй — Ильяс Гаибов, находящийся на просмотре из «Ахмата». Единственный гол грозненцев на семидесятой минуте провёл Папа Амади Гадио. Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет сербский «Вождовац», встреча с которым намечена на второе февраля.
Первого февраля 2026 года в рамках зимних сборов запланирован контрольный матч ростовского клуба с московской «Родиной». Встреча станет очередным этапом подготовки команд к возобновлению чемпионата России.