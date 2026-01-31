Второй сбор «Локомотив» начал с победы над «Ноа» — хватит ли до мая

Московский «Локомотив» провёл первый матч второго этапа сборов в Абу-Даби, приняв армянский клуб «Ноа», действующего чемпиона Армении и участника стыковых матчей Лиги конференций УЕФА. Встреча завершилась уверенной победой железнодорожников со счётом два мяча без ответа. Уже на шестой минуте счёт открыл центральный защитник Евгений Морозов, подключившийся к атаке после точной комбинации: Даннил Пруцев, получив мяч в штрафной соперника, протолкнул его между ног защитника на Морозова, который точно пробил в дальний угол, отправив мяч в сетку после касания штанги. На тридцать шестой минуте преимущество «Локомотива» удвоил Николай Комличенко, реализовавший передачу Алексея Батракова слева и направивший мяч в левый нижний угол ворот. Для Комличенко этот гол стал третьим подряд на сборах. Московская команда выступила в бело-зелёной форме, тогда как армянская сторона выбрала чёрный комплект экипировки. Пятого февраля «Локомотив» проведёт очередной контрольный матч, встретившись в Абу-Даби с екатеринбургским «Уралом». Отмечается, что четыре февраля с «Ноа» сыграет ростовский клуб.