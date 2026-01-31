Ричмонд
Волочкова проехалась по критику Соседову: «Выжил из ума»

Анастасия Волочкова призвала музыкального критика Сергея Соседова «уйти на пенсию» и прекратить её оскорблять. Об этом она заявила в интервью «Общественной Службе Новостей».

До этого Соседов сам призывал ее уйти на пенсию и называл «слоном в пуантах».

«Зачем слушать этого выжившего из ума человека? Я внесла огромный вклад в отечественную культуру, после меня останется огромное наследие», — сказала Волочкова.

Она добавила, что после Соседова останется лишь «желчь, ненависть и пустота».

По её словам, заявления Соседова, который периодически её критикует, она не воспринимает всерьёз и считает, что его мнение утратило вес в профессиональной среде.

Балерина подчеркнула, что в индустрии сформировалось новое поколение специалистов, которые мыслят шире и не строят карьеру на резкой критике и личных выпадах в адрес артистов.