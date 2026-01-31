Ричмонд
Пассажирский поезд «Витебск-Минск» застрял в пути на два часа

БЖД сообщила об остановившемся в пути пассажирском поезде «Витебск-Минск».

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога сообщила о том, что 31 января в пути остановился пассажирский поезд «Витебск-Минск».

Так, в субботу вечером поезд «Витебск-Минск» (№ 711), отправившийся из Витебска в 19.04, остановился в пути.

— По техническим причинам состав остановился на перегоне Богушевская, на 25-м километре, — прокомментировали в пресс-службе.

Также сообщили, что принимаются оперативные меры для организации доставки пассажиров. В Минск поезд должен был прибыть в 22.43, но задержится на несколько часов.

— Поезд прибудет в Минск с задержкой примерно на два часа, — заключили в БЖД.

Тем временем Минздрав перевел стационарную и скорую помощь в Беларуси в режим повышенной готовности к ЧС.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о морозах намного ниже климатической нормы со 2 по 8 февраля в Беларуси: «Начнется по-зимнему сурово».

Ранее мы подробно писали о том, что известно о скандинавском антициклоне «Даниэль», который принесет морозы и арктический воздух.