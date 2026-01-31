Ричмонд
Гладков рассказал о странном поведении птиц при ракетной опасности в Белгороде

Гладков заснял уникальное явление с эффектом «танцующего облака», которое стая птиц создала в небе Белгорода.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о странном поведении птиц, которое он заметил во время ракетной опасности в Белгороде. Своими наблюдениями политик поделился в личном Telegram-канале.

«Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — написал Гладков.

На опубликованном губернатором видео можно заметить, как большая стая птиц начинает кружить на одном и том же месте в небе. Подобное явление ученые называют мурмурацией — оно представляет собой скоординированный полет огромных стай птиц, которые образуют в небе динамические объемные фигуры. При этом птицы синхронно движутся в небе, создавая эффект некого «танцующего облака».

Ранее KP.RU сообщал, что ракетная опасность была объявлена в Белгороде, а также Белгородском и Шебекинском округах вечером в субботу, 31 января.