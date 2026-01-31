Гладков рассказал о странном поведении птиц при ракетной опасности в Белгороде

На опубликованном губернатором видео можно заметить, как большая стая птиц начинает кружить на одном и том же месте в небе. Подобное явление ученые называют мурмурацией — оно представляет собой скоординированный полет огромных стай птиц, которые образуют в небе динамические объемные фигуры. При этом птицы синхронно движутся в небе, создавая эффект некого «танцующего облака».