Гладков рассказал о странном поведении птиц при ракетной опасности в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о странном поведении птиц, которое он заметил во время ракетной опасности в Белгороде. Своими наблюдениями политик поделился в личном Telegram-канале.
«Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — написал Гладков.
На опубликованном губернатором видео можно заметить, как большая стая птиц начинает кружить на одном и том же месте в небе. Подобное явление ученые называют мурмурацией — оно представляет собой скоординированный полет огромных стай птиц, которые образуют в небе динамические объемные фигуры. При этом птицы синхронно движутся в небе, создавая эффект некого «танцующего облака».
Ранее KP.RU сообщал, что ракетная опасность была объявлена в Белгороде, а также Белгородском и Шебекинском округах вечером в субботу, 31 января.