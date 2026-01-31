Ричмонд
Участок антидронового тоннеля ВСУ обрушился на трассе Николаев — Херсон

Антидроновый коридор украинской армии обрушился на трассе Николаев — Херсон из-за некачественного монтажа. Об этом в субботу, 31 января, сообщили местные СМИ.

Авторы материала отмечают, что причиной обрушения могли стать ошибки при монтаже конструкций. В настоящий момент движение по трассе затруднено.

Уточняется, что сетка, защищавшая дорогу от ударов легких БПЛА, держалась на металлических столбах, установленных на бетонных основаниях. Сами основания не были закреплены в грунте, из‑за чего конструкция сложилась под воздействием ветра или осадков, передает РИА Новости.

До этого в СМИ заявили, что в конце сентября 2022 года на Украине сорвалось контрнаступление Вооруженных сил Украины — причиной этого якобы является распоряжение американского предпринимателя Илона Маска отключить систему Starlink в стране.

Миллиардер неоднократно утверждал, что на созданной им сети держится вся украинская армия. По словам Маска, в случае ее отключения вся передовая линия украинской национальной армии обрушится.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше