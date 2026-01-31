Ричмонд
ВСУ атаковали авто дроном в Васильевке Запорожской области, есть погибший

ВСУ атаковали легковой автомобиль в городе Васильевка Запорожской области с помощью FPV-дрона. В результате погиб мирный житель.

Источник: Life.ru

Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, жертвой стал мужчина 1993 года рождения. Он получил тяжёлые ранения и скончался в больнице.

Балицкий назвал произошедшее террористической атакой и выразил соболезнования семье погибшего.

Не менее 7,7 тысячи мирных жителей погибли из-за действий Киева с 2022 года. Общее количество пострадавших от рук украинских военных с начала специальной военной операции достигло как минимум 26 148 человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.