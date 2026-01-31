Гладков удивился поведению птиц во время ракетной опасности в Белгороде

Ранее глава региона назвал тяжелой обстановку в приграничных районах Белгородской области. С 11 апреля 2022 года в области установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года там введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа в регионе объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.