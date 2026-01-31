Спортсуд подтвердил право российской саночницы Олесик на место на ОИ-2026

Ранее Life.ru сообщал, что получившие допуск к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии российские спортсмены не будут участвовать в параде на церемонии открытия. Их статус нейтральных атлетов не позволит им участвовать в параде наций, но не запрещает присутствовать на самой церемонии открытия. Игры пройдут в Милане и горных курортах Италии.