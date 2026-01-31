Ричмонд
Спортсуд подтвердил право российской саночницы Олесик на место на ОИ-2026

Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно подтвердил право российской саночницы Дарьи Олесик занять место на Олимпиаде-2026, которое ранее было присуждено ирландской спортсменке. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Решение связано с этапом Кубка мира в Оберхофе в январе, где Международная федерация санного спорта передала олимпийскую лицензию от Эльзы Десмонд к Олесик. Ирландская федерация пыталась оспорить это в суде.

Выездная панель CAS отказала в апелляции, указав, что данный спор не входит в её юрисдикцию, так как касается событий, произошедших за пределами 10-дневного предолимпийского периода.

Ранее Life.ru сообщал, что получившие допуск к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии российские спортсмены не будут участвовать в параде на церемонии открытия. Их статус нейтральных атлетов не позволит им участвовать в параде наций, но не запрещает присутствовать на самой церемонии открытия. Игры пройдут в Милане и горных курортах Италии.

