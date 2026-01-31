Кинотеатры Кавказа вернут вырезанные сцены с горячей Сидни Суини в «Горничной»

Поводом для дискуссии стал скандал с фильмом «Горничная», из которого в местных кинотеатрах убрали интимные сцены, чтобы не смущать публику. Эта практика вызвала протест части аудитории.
Теперь владельцам кинотеатров предложили альтернативу: вернуть сцены 18+, но предусмотреть раздельные залы для мужчин и женщин по аналогии с фитнес-центрами. Параллельно в заведениях обещают строже контролировать соблюдение возрастных ограничений. Окончательного решения пока нет, но тема активно обсуждается после последних инцидентов.
Ранее Сидни Суини прокомментировала слухи о своём участии в съёмках нового фильма о Джеймсе Бонде. Голливудская звезда в шутку заявила, что даже незнакома со сценарием и в принципе готова сыграть самого Джеймса Бонда.
