Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинотеатры Кавказа вернут вырезанные сцены с горячей Сидни Суини в «Горничной»

Кинотеатры на Кавказе возвращают в прокат «взрослые» сцены, которые ранее вырезали из фильмов. Такое решение стало ответом на критику зрителей, недовольных цензурой, пишет Mash.

Источник: Life.ru

Поводом для дискуссии стал скандал с фильмом «Горничная», из которого в местных кинотеатрах убрали интимные сцены, чтобы не смущать публику. Эта практика вызвала протест части аудитории.

Теперь владельцам кинотеатров предложили альтернативу: вернуть сцены 18+, но предусмотреть раздельные залы для мужчин и женщин по аналогии с фитнес-центрами. Параллельно в заведениях обещают строже контролировать соблюдение возрастных ограничений. Окончательного решения пока нет, но тема активно обсуждается после последних инцидентов.

Ранее Сидни Суини прокомментировала слухи о своём участии в съёмках нового фильма о Джеймсе Бонде. Голливудская звезда в шутку заявила, что даже незнакома со сценарием и в принципе готова сыграть самого Джеймса Бонда.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.