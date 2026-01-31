Ричмонд
«Путешествия во времени и мутанты»: в файлах по делу Эпштейна найдены странные письма

В документах Эпштейна найдены письма о мутантах и путешествиях во времени.

Источник: Комсомольская правда

В документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна найдены новые странные письма. Подкастер и предприниматель Глеб Соломин в личном Telegram-канале опубликовал пост пользователя соцсети X, в котором говорится о путешествиях во времени и мутантах, обсуждаемых Эпштейном.

«Эпштейн буквально в электронном письме говорил о путешествиях во времени и мутантах… Наверное, ничего особенного, да?», — говорится в посте. Сам предприниматель назвал это самым интересным из рассекреченных файлов по делу финансиста.

При этом Соломин иронично отметил, что теперь конспирологи могут ликовать, найдя новую тему для обсуждений.

Ранее KP.RU сообщал, что Минюст США опубликовал новые файлы по делу Джеффери Эпштейна. Среди архивных материалов, в том числе, были найдены письма об американском миллиардере Билле Гейтсе.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше