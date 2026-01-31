«Путешествия во времени и мутанты»: в файлах по делу Эпштейна найдены странные письма

В документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна найдены новые странные письма. Подкастер и предприниматель Глеб Соломин в личном Telegram-канале опубликовал пост пользователя соцсети X, в котором говорится о путешествиях во времени и мутантах, обсуждаемых Эпштейном.
«Эпштейн буквально в электронном письме говорил о путешествиях во времени и мутантах… Наверное, ничего особенного, да?», — говорится в посте. Сам предприниматель назвал это самым интересным из рассекреченных файлов по делу финансиста.
При этом Соломин иронично отметил, что теперь конспирологи могут ликовать, найдя новую тему для обсуждений.
Ранее KP.RU сообщал, что Минюст США опубликовал новые файлы по делу Джеффери Эпштейна. Среди архивных материалов, в том числе, были найдены письма об американском миллиардере Билле Гейтсе.