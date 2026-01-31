Трамп заявил, что план США состоит в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп в субботу, 31 января, заявил, что план Белого дома заключается в переговорах с Ираном.
По его словам, Вашингтон рассчитывает на достижение результатов.
— Послушайте, план таков: Иран ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет. У нас есть большой флот, направляющийся туда, он больше, чем был и, собственно, все еще есть в Венесуэле, — сказал американский президент.
Помимо этого, глава Белого дома согласился с тем, что Иран готов к переговорам, однако цели Тегерана для него остаются неясными.
— Ну, это правда, но они ведут переговоры, так что посмотрим, что будет. Знаете, в последний раз, когда они вели переговоры, нам пришлось уничтожить их ядерную программу, не получилось, знаете. Тогда мы уничтожили ее другим способом, и посмотрим, что будет, — заявил Трамп в интервью журналистке Джеки Хайнрик, которое она опубликовала в своем блоге в соцсети Х.
Днем ранее Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану еще более крупные силы, чем были стянуты к Венесуэле. По его словам, в Белом доме рассчитывают на сделку с иранской стороной, но в то же время готовы и к иному развитию событий.
В этот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе исламской республики. Он отметил, что диалог должен быть «честным и равноправным».