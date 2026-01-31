Ричмонд
Желтые столбы дыма над городом: на химическом предприятии в Индии произошла утечка газа

CNN: На химическом предприятии в Индии произошла утечка газа.

Утечка газа произошла на одном из химических предприятий в Индии. Об этом пишет Рен ТВ со ссылкой на CNN. На опубликованном в соцсетях видео отчётливо видно, что в результате ЧП над городом распространились густые желтые столбы дыма.

Известно, что в результате ЧП несколько человек пострадали, они были госпитализированы в медучреждения.

Мэр города уже обратился к руководству предприятия. Он попросил в срочном порядке принять меры по устранению утечки. Однако какой именно газ распространяется над городом, пока не установлено.

Ранее KP.RU писал, что восемь человек погибли и 11 пострадали при взрыве автомобиля в Нью-Дели.

А в Лондоне из-за утечки газа эвакуировали около 500 человек.

