«Металлург» выиграл у Минска, но Разин раскритиковал команду

Третий период оказался самым сложным для «Металлурга». Несмотря на сохранявшееся преимущество в счёте, команда допустила ряд технических ошибок в завершающей фазе игры, что позволило гостям сократить отставание. Главный тренер Андрей Разин впоследствии отметил, что подобные эпизоды стали результатом излишней небрежности в передачах и попытках излишне усложнить розыгрыш в критические моменты, тогда как требовалось действовать проще и надёжнее. В то же время тренерский штаб подчеркнул, что в целом поединок, за исключением финальных пяти минут, соответствовал планам команды: «Металлург» не откатывался в защиту при первом же давлении, избегал бессистемных выбросов шайбы и сохранял инициативу за счёт координированного владения.