«Металлург» выиграл у Минска, но Разин раскритиковал команду

31 января 2026 года «Металлург» на домашнем льду победил минское «Динамо» со счётом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева доминировали в первом периоде (28 бросков против 6), во втором забросили два гола в меньшинстве за 50 секунд. В концовке третьего периода магнитогорцы допустили ошибки, позволив сопернику сократить отставание, но победу удержали. Главный тренер Андрей Разин назвал игру полезной проверкой перед решающей стадией сезона.
31 января 2026 года на льду арены «Арена-Металлург» в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» одержал победу над минским «Динамо» со счётом 5:4. Встреча получилась драматичной: хозяева льда уверенно начали игру, но допустили ряд ошибок в финальные минуты третьего периода, упустив значительное преимущество и доведя исход поединка до напряжённой развязки.
Первый период стал безоговорочным преимуществом магнитогорской команды. Хозяева реализовали агрессивную тактику владения шайбой, нанеся 28 бросков против шести у гостей. Минчане провели в атаке менее двух минут, допустили множество потерь и не смогли оказать серьёзного сопротивления. Уже на этом этапе стало очевидно, что «Металлург» намерен использовать своё главное оружие — скорость и маневренность при владении шайбой, что привело к частым нарушениям со стороны соперника.
Во втором периоде гости, получив установку от главного тренера Дмитрия Квартальнова, прибавили в активности. Минское «Динамо», располагающее сильной атакующей тройкой в составе Виталия Пинчука, Сэма Энаса и Алексе Лиможа, а также эффективным большинством, начало чаще создавать позиционные атаки. Однако преимущество в счёте у «Металлурга» сохранялось, а удаления соперника позволили хозяевам усилить давление. Отдельного внимания заслужила реализация меньшинства: за 50 секунд магнитогорцы забросили две шайбы — первую после комбинации Сергея Толчинского и Руслана Исхакова, вторую — после ошибки защитника минчан и точной передачи Исхакова на свободное пространство.
Третий период оказался самым сложным для «Металлурга». Несмотря на сохранявшееся преимущество в счёте, команда допустила ряд технических ошибок в завершающей фазе игры, что позволило гостям сократить отставание. Главный тренер Андрей Разин впоследствии отметил, что подобные эпизоды стали результатом излишней небрежности в передачах и попытках излишне усложнить розыгрыш в критические моменты, тогда как требовалось действовать проще и надёжнее. В то же время тренерский штаб подчеркнул, что в целом поединок, за исключением финальных пяти минут, соответствовал планам команды: «Металлург» не откатывался в защиту при первом же давлении, избегал бессистемных выбросов шайбы и сохранял инициативу за счёт координированного владения.
В составе магнитогорцев были произведены тактические изменения: Никита Коротков уступил место Егору Коробкину, что было связано с необходимостью поддержания игрового тонуса у всех хоккеистов в преддверии напряжённого отрезка сезона до плей-офф. Разин также отметил прогресс Руслана Исхакова, который после осеннего этапа, прошедшего в адаптационном режиме, сумел перестроиться под требования командной системы и в последних матчах демонстрирует стабильную результативность наряду с Сергеем Толчинским.
Главный тренер «Металлурга» оценил игру с минчанами как полезную проверку перед решающей стадией регулярного чемпионата. По его словам, подобные матчи, где команда выигрывает, несмотря на ошибки в концовке, позволяют выявить слабые места и своевременно их устранить. Разин также напомнил, что «Металлург», будучи чемпионом позапрошлого сезона, обладает опытом ведения игры при преимуществе, однако текущая задача — вернуть команде ту самую солидность в завершающих периодах, которая отличает лидеров чемпионата.
Победа над минским «Динамо» позволила «Металлургу» укрепить свои позиции в таблице Восточной конференции. Впереди у команды сложный календарь матчей, включающий встречи с прямыми конкурентами, включая челябинский «Трактор», который, по оценкам тренерского штаба, уже фактически вступил в стадию плей-офф из-за близости к зоне вылета. Учитывая плотную борьбу в конференции, каждая игра приобретает принципиальное значение, а умение сохранять концентрацию до финальной сирены становится ключевым фактором успеха.
«Металлург» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции с 82-мя очками. Следующий матч «Металлург» проведет 3 февраля на выезде против «Лады».