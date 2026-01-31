Глава МИД Швейцарии Кассис посетит Россию и Украину как председатель ОБСЕ

Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что посетит Россию и Украину в скором времени. По словам дипломата, он отправится в страны в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
«Мы все должны сидеть за одним столом. Не только с теми, кто думает так же, как я. Поэтому я скоро посещу Киев и Москву», — приводит слова Кассиса пресс-служба правительства конфедерации.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия намерена продолжить свое участие в ОБСЕ. Как заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, площадка организации позволяет доносить позицию Москвы до государств, избегающих прямых контактов с Россией.