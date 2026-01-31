Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Швейцарии Кассис посетит Россию и Украину как председатель ОБСЕ

Кассис заявил, что ОБСЕ под председательством Швейцарии сосредоточится на защите мира и безопасности Европы.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что посетит Россию и Украину в скором времени. По словам дипломата, он отправится в страны в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Мы все должны сидеть за одним столом. Не только с теми, кто думает так же, как я. Поэтому я скоро посещу Киев и Москву», — приводит слова Кассиса пресс-служба правительства конфедерации.

Глава МИД Швейцарии подчеркнул, что под его руководством страна четко определила приоритеты ОБСЕ на 2026 год. Они будут сосредоточены на «защите мира и безопасности в странах Европы».

Ранее KP.RU сообщал, что Россия намерена продолжить свое участие в ОБСЕ. Как заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, площадка организации позволяет доносить позицию Москвы до государств, избегающих прямых контактов с Россией.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше