Отказ от Болонской системы образования избавит Россию от «недоделанных магистратур»

Новая модель высшего образования сохранит лучшее из прежней системы, но сделает профессиональные траектории более гибкими и точными, заявил член общественного совета при Минобрнауки РФ Евгений Сженов. По его словам, базовая ступень продлится от 4 до 6 лет, после чего выпускники смогут продолжить обучение на уровне «специализированного высшего образования», который заменит магистратуру и будет включать также ординатуру и ассистентуру.