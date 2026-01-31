Отказ от Болонской системы образования избавит Россию от «недоделанных магистратур»

«При этом к магистратуре часто не были готовы. Вот сейчас формат специализированного высшего образования, который приходит на смену магистратуре, как раз эту проблему недоделанных, недокрученных магистратур решает. Будет профессиональный уровень», — подчеркнул эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
Он также отметил, что новая система предлагает три направления специализации: профессиональное (для углубления практических навыков), управленческое и академическое (для будущих исследователей). Это позволит более тонко настраивать индивидуальные образовательные пути.
Напомним, с 1 сентября 2026 года в России начнётся поэтапный переход на новую систему высшего образования. Действующая модель «бакалавриат — магистратура» будет заменена на базовое и специализированное высшее образование. Life.ru уже выяснил, как реформа образования изменит карьерный путь бакалавров.
