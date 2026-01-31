CAS оставил в силе решение отдать россиянке Олесик место ирландки на ОИ

Во время этапа Кубка мира, который проходил с 16 по 18 января в Оберхофе, Международная федерация санного спорта отдала квалификационное место на ОИ россиянке Олесик. Изначально его получила ирландка Десмонд. Федерация санного спорта Ирландии попыталась оспорить это решение в суде.