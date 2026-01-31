Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CAS оставил в силе решение отдать россиянке Олесик место ирландки на ОИ

В CAS подтвердили, что саночница из РФ займет место ирландки Десмонд на Играх-2026.

Источник: Аргументы и факты

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение отдать российской спортсменке Дарье Олесик место ирландской саночницы Эльзы Десмонд на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте CAS.

Во время этапа Кубка мира, который проходил с 16 по 18 января в Оберхофе, Международная федерация санного спорта отдала квалификационное место на ОИ россиянке Олесик. Изначально его получила ирландка Десмонд. Федерация санного спорта Ирландии попыталась оспорить это решение в суде.

Выездная панель CAS апелляцию не удовлетворила и подтвердила, что саночница из РФ займет место Десмонд на Олимпиаде.

Россию на предстоящих зимних Олимпийских играх представят еще 12 спортсменов. Все они выступят в нейтральном статусе.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что никто из девяти судей ОИ не отдаст медали России.