CAS оставил в силе решение отдать россиянке Олесик место ирландки на ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение отдать российской спортсменке Дарье Олесик место ирландской саночницы Эльзы Десмонд на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте CAS.
Во время этапа Кубка мира, который проходил с 16 по 18 января в Оберхофе, Международная федерация санного спорта отдала квалификационное место на ОИ россиянке Олесик. Изначально его получила ирландка Десмонд. Федерация санного спорта Ирландии попыталась оспорить это решение в суде.
Выездная панель CAS апелляцию не удовлетворила и подтвердила, что саночница из РФ займет место Десмонд на Олимпиаде.
Россию на предстоящих зимних Олимпийских играх представят еще 12 спортсменов. Все они выступят в нейтральном статусе.
Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что никто из девяти судей ОИ не отдаст медали России.