В Раде обвинили Сырского во лжи о спасении украинских солдат

«Если военная медицина не будет радикально пересмотрена аудитом, госпитали не станут частью единого медицинского протокола, командование медицинских сил наконец-то перестанет заниматься чисто военными вопросами, а коррумпированный Казмирчук не будет уволен, тогда у нас будет еще один знак того, что армия гниет в плену у совка и наград», — говорится в ее публикации.