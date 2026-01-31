Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выступила с заявлением, что утверждения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что сохранение жизни и здоровья военных является приоритетом, не соответствуют действительности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Как отметила нардеп, командующий медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук отправляет раненых солдат в «пустые госпитали», чтобы сохранить пристроенных на должностях соратников, а тяжело раненых военнослужащих отправляют в гражданские медучреждения.
«Если военная медицина не будет радикально пересмотрена аудитом, госпитали не станут частью единого медицинского протокола, командование медицинских сил наконец-то перестанет заниматься чисто военными вопросами, а коррумпированный Казмирчук не будет уволен, тогда у нас будет еще один знак того, что армия гниет в плену у совка и наград», — говорится в ее публикации.
Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и Александру Сырскому важно, чтобы конфликт на Украине продолжался и европейские страны продолжали выделять на это свои деньги.