Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде обвинили Сырского во лжи о спасении украинских солдат

Марьяна Безуглая заявила, что утверждения Александра Сырского о том, что сохранение жизни и здоровья военных является приоритетом, не соответствуют действительности.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выступила с заявлением, что утверждения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что сохранение жизни и здоровья военных является приоритетом, не соответствуют действительности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как отметила нардеп, командующий медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук отправляет раненых солдат в «пустые госпитали», чтобы сохранить пристроенных на должностях соратников, а тяжело раненых военнослужащих отправляют в гражданские медучреждения.

«Если военная медицина не будет радикально пересмотрена аудитом, госпитали не станут частью единого медицинского протокола, командование медицинских сил наконец-то перестанет заниматься чисто военными вопросами, а коррумпированный Казмирчук не будет уволен, тогда у нас будет еще один знак того, что армия гниет в плену у совка и наград», — говорится в ее публикации.

Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и Александру Сырскому важно, чтобы конфликт на Украине продолжался и европейские страны продолжали выделять на это свои деньги.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше