Скандал: канатная дорога в Кортина-д’Ампеццо не готова к старту Олимпиады

Канатная дорога Аполлонио-Сокрепес в Кортина-д’Ампеццо не будет готова к открытию зимней Олимпиады 6 февраля 2026 года. Об этом сообщалось в письме от 29 января, ставшем известным 31 января. Объект, предназначенный для перевозки зрителей на горнолыжные соревнования, строился с задержкой и вызывал споры из-за расположения в оползневой зоне. Организаторы запросили закрытия школ 10 и 12 февраля для снижения нагрузки на транспортную систему курорта, не имеющего железнодорожного сообщения.