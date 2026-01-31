Скандал: канатная дорога в Кортина-д’Ампеццо не готова к старту Олимпиады

Канатная дорога Аполлонио-Сокрепес в Кортина-д’Ампеццо не будет готова к открытию зимней Олимпиады 6 февраля 2026 года. Об этом сообщалось в письме от 29 января, ставшем известным 31 января. Объект, предназначенный для перевозки зрителей на горнолыжные соревнования, строился с задержкой и вызывал споры из-за расположения в оползневой зоне. Организаторы запросили закрытия школ 10 и 12 февраля для снижения нагрузки на транспортную систему курорта, не имеющего железнодорожного сообщения.
Тридцать первого января 2026 года стало известно, что канатная дорога в итальянской Кортина-д’Ампеццо не будет введена в эксплуатацию к началу зимних Олимпийских игр, запланированному на шестое февраля. Информация об этом содержится в письме, попавшем в распоряжение агентства Reuters.
Подъемник Аполлонио-Сокрепес, предназначенный для транспортировки зрителей на горнолыжные соревнования среди женщин, представляет собой один из наиболее спорных объектов олимпийской инфраструктуры Игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с шестого по двадцать второе февраля. Строительство системы, призванной доставлять зрителей из центра города непосредственно к склонам, началось с задержкой. Ранее некоторые жители выражали обеспокоенность по поводу безопасности расположения объекта в районе, подверженном оползневым явлениям.
Несмотря на незавершенность работ за неделю до старта соревнований, государственное агентство Simico, отвечающее за олимпийскую инфраструктуру, заявило в пятницу, что строительство продвигается в соответствии с утвержденным графиком. Однако в письме от двадцать девятого января, адресованном главному представителю центрального правительства в провинции Беллуно, руководитель оперативного отдела Игр Андреа Франсиси сообщил, что накануне компания Simico уведомила организаторов о невозможности завершить строительство канатной дороги в запланированные сроки.
В субботу представители Simico подтвердили продолжение работ и сообщили, что проверки безопасности, необходимые для окончательного ввода объекта в эксплуатацию, запланированы на следующую неделю. При этом в агентстве подчеркнули, что вопросы логистики, включая закрытие учебных заведений, не входят в их компетенцию. Организационный комитет Milano Cortina от комментариев отказался.
Согласно письму Франсиси, подъемник рассматривался как ключевой элемент транспортной схемы Кортины на период Олимпийских игр, в рамках которых в городе также пройдут соревнования по керлингу, бобслею, санному спорту и скелетону. Отсутствие этой инфраструктуры непосредственно перед началом мероприятий создает серьезные организационные трудности, влияя на управление пассажиропотоками, обеспечение безопасности и способность транспортной системы адаптироваться к альтернативным маршрутам перемещения.
В связи с этим организаторы обратились к местным властям с просьбой закрыть школы в Кортина-д’Ампеццо десятого и двенадцатого февраля, а при возможности — и одиннадцатого февраля. Такая мера признана необходимой для снижения нагрузки на транспортную сеть города в наиболее напряженные дни соревнований и поддержания функционирования инфраструктуры.
Ранее, в ноябре 2025 года, агентство Reuters сообщало, что организаторы Игр ограничили продажу билетов на мероприятия в Кортина-д’Ампеццо до прояснения ситуации с готовностью канатной дороги. Представитель комитета Milano Cortina 2026 подтвердил в пятницу, что на текущий момент выпущено количество билетов, соответствующее пропускной способности, обеспечиваемой исключительно автомобильным транспортом.
Кортина-д’Ампеццо, расположенная в Доломитовых Альпах, является одним из престижнейших зимних курортов Италии и принимала зимние Олимпийские игры в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году. Город с постоянным населением около пяти тысяч пятисот жителей не имеет железнодорожного сообщения, а единственная основная автомагистраль, ведущая в населенный пункт, часто испытывает перегрузку в часы пик. Автомобильный транспорт остается основным средством передвижения как для жителей, так и для гостей.
В период проведения Олимпийских игр вводится ряд ограничительных мер для минимизации скопления людей. Доступ в отдельные районы города будет разрешен только транспортным средствам, имеющим специальные разрешения, выдаваемые постоянным жителям, владельцам второго жилья и персоналу, обеспечивающему проведение соревнований. Зрители с билетами на олимпийские мероприятия будут обязаны оставлять личный автотранспорт на специально оборудованных парковках и следовать к местам проведения соревнований на автобусах-шаттлах.