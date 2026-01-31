Ричмонд
Трамп: США надеются на продолжение переговоров с Ираном

Трамп призвал Иран к продолжению переговоров по ядерной сделке, пригрозив применением силы.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты надеются на продолжение переговоров с Ираном и достижение результатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистке телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

«Послушайте, план таков: (Иран — прим. ред.) ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет», — заявил американский лидер.

Трамп в очередной раз напомнил, что США ранее направили большой флот в сторону Ирана. И он, по словам главы Белого дома, намного больше, чем тот, что был отправлен в Венесуэлу. При этом Трамп подчеркнул, что в случае неудачи в переговорах США допускают применение силы, как это было при уничтожении ядерной программы Ирана.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп призвал Иран не повторять судьбу Венесуэлы. Американский президент предложил Тегерану заключить сделку о ядерном оружии, которая будет выгодна для всех сторон.

