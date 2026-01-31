Ричмонд
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света

В Одессе местные жители перекрыли дорогу из-за отключения электричества.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе местные жители перекрыли одну из улиц города из-за отключения электричества. Кадры с места событий публикует украинское издание «Страна».

Снявшая видео девушка рассказала, что люди не понимают, почему на улице вокруг их ЖК свет есть, а в самих домах электричества нет. На кадры попали горящие вдоль дороги фонари.

«Просто больше нет сил терпеть», — отметила автор видео.

31 января в энергосистеме Украины произошла масштабная авария. Были обесточены семь областей страны. Наиболее трудная ситуация с электроснабжением наблюдается в Одесской области, а также на севере и в центре Украины.

Ранее режим подготовки к чрезвычайной ситуации ввели во Львове.