Гладков удивился необычному поведению птиц во время ракетной опасности в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видеозапись, на которой запечатлены многочисленные стаи птиц, необычно кружащие над городом в момент объявления сирены ракетной опасности.

В своём Telegram-канале глава региона отметил, что никогда ранее не наблюдал подобного поведения птиц во время подобных тревог. На кадрах видны тысячи птиц, совершающих скоординированный полёт и формирующих в небе динамичные объёмные фигуры.

Сигнал тревоги прозвучал в субботу в 17:13 по московскому времени и продолжался в течение пяти минут, охватив Белгород, Белгородский и Шебекинский округа.

Ранее сообщалось, что два бойца подразделения «Орлан» ранены при атаке дрона ВСУ в Грайвороне.

