«Арсенал» мчится к чемпионству: состав настолько силен, что травмы не страшны

«Арсенал» разгромил «Лидс Юнайтед» со счётом 4:0 31 января 2026 года, вернувшись к победам после спада. Из-за травмы Саки в разминку дебютировал в старте Нони Мадуэке, отдавший голевую передачу и спровоцировавший автогол. Голы также забили Дьёкерес и Жезус. Победа упрочила лидерство «Арсенала» — 53 очка после 24 туров, отрыв от преследователей — 7 баллов.
«Арсенал» демонстрирует глубину состава в убедительной победе над «Лидс Юнайтед».
Лондонский «Арсенал» вернул себе победный импульс в рамках двадцать четвёртого тура английской Премьер-лиги, одержав разгромную победу со счётом 4:0 над «Лидс Юнайтед» на стадионе «Элланд Роуд» 31 января 2026 года. Встреча стала ярким подтверждением глубины состава команды главного тренера Микеля Артеты, сумевшей оперативно компенсировать неожиданную потерю ключевого игрока.
За несколько минут до стартового свистка Букайо Сака, один из ведущих крайних нападающих сборной Англии, получил травму бедра во время разминки и не смог принять участие в матче. Артета немедленно внес коррективы в стартовый состав, предоставив шанс 23-летнему Нони Мадуэке, перешедшему в клуб из «Челси» летом 2025 года за сумму порядка 50 миллионов фунтов стерлингов, эквивалентную 68,4 миллиона долларов.
До этого матча Мадуэке преимущественно оставался резервным вариантом в атаке лондонцев, однако полученная возможность была использована им с максимальной отдачей. Уже на 27-й минуте он отдал точную передачу, позволившую Мартину Зубименди открыть счёт в поединке — это стало первой результативной передачей Мадуэке в текущем сезоне. На 38-й минуте его исполненный с коварством угловой стал причиной неудачной реакции вратаря «Лидса» Карла Дарлоу, отправившего мяч в собственные ворота.
Вклад Мадуэке в успех команды дополнили другие нападающие «Арсенала». Кай Хаверц впервые за почти год вышел в стартовом составе в матчах Премьер-лиги и проявил себя в атакующих действиях. На замену вышли бразильцы Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус: первый ассистировал Виктору Дьёкересу, а второй закрепил победу эффектным индивидуальным голом в концовке встречи. Примечательно, что Артета располагал достаточным запасом вариантов, чтобы оставить на скамейке запасных капитана команды Мартина Эдегора, а также выпустить на поле другого английского форварда Эберечи Эзе в финальной части игры.
Эта победа стала первой для «Арсенала» в четырёх последних матчах чемпионата и позволила клубу упрочить лидерство в турнирной таблице. После двадцати четырёх туров команда набрала 53 очка, опережая ближайших преследователей на семь баллов. Успешное выступление резервных игроков подчеркнуло готовность коллектива преодолевать различные игровые ситуации без потери качества.
Уже 3 февраля 2026 года «Арсенал» вновь выйдет на поле в рамках полуфинала Кубка английской лиги, где на домашнем стадионе «Эмирейтс» канониры примут лондонский «Челси». Предстоящая встреча станет новым испытанием для глубины состава и амбиций команды, стремящейся завоевать свой первый титул чемпиона Англии с 2004 года.