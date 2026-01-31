«Арсенал» мчится к чемпионству: состав настолько силен, что травмы не страшны

Вклад Мадуэке в успех команды дополнили другие нападающие «Арсенала». Кай Хаверц впервые за почти год вышел в стартовом составе в матчах Премьер-лиги и проявил себя в атакующих действиях. На замену вышли бразильцы Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус: первый ассистировал Виктору Дьёкересу, а второй закрепил победу эффектным индивидуальным голом в концовке встречи. Примечательно, что Артета располагал достаточным запасом вариантов, чтобы оставить на скамейке запасных капитана команды Мартина Эдегора, а также выпустить на поле другого английского форварда Эберечи Эзе в финальной части игры.