Работы по обезвреживанию БПЛА в Железногорске Курской области завершены

Работы по обезвреживанию беспилотника, упавшего во дворе многоквартирного дома в Железногорске Курской области, завершены.

Работы по обезвреживанию беспилотника, упавшего во дворе многоквартирного дома в Железногорске Курской области, завершены.

Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, все эвакуированные жильцы уже возвращаются в свои квартиры, повреждений и пострадавших нет. На месте продолжает дежурить одна бригада скорой медицинской помощи.

Хинштейн также добавил, что в повреждённых после предыдущей атаки БПЛА домах Курска восстановлен тепловой контур, а ремонтные работы начнутся утром 1 февраля. Ситуация остаётся на его личном контроле.

Ранее сообщалось, что 250 человек эвакуировали в Курской области из-за БПЛА.

