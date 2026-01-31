Работы по обезвреживанию БПЛА в Железногорске Курской области завершены

Работы по обезвреживанию беспилотника, упавшего во дворе многоквартирного дома в Железногорске Курской области, завершены.
Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, все эвакуированные жильцы уже возвращаются в свои квартиры, повреждений и пострадавших нет. На месте продолжает дежурить одна бригада скорой медицинской помощи.
Хинштейн также добавил, что в повреждённых после предыдущей атаки БПЛА домах Курска восстановлен тепловой контур, а ремонтные работы начнутся утром 1 февраля. Ситуация остаётся на его личном контроле.
Ранее сообщалось, что 250 человек эвакуировали в Курской области из-за БПЛА.
