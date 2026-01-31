Задержан замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС Игорь Сосунов: что известно

Напомним, что Дощатову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Если его вина будет доказана, ему грозит крупный штраф или 8−15 лет тюрьмы с дополнительным штрафом. Сейчас он находится под стражей. В мае 2025 года он признал свою вину по этому делу.