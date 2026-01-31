Задержан замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС Игорь Сосунов: что известно

Заместителю начальника ВНИИ ГОЧС МЧС РФ Игорю Сосунову и главе научного центра института Николаю Посохову грозит до 15 лет тюрьмы. Их обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Главное следственное управление СКР направило ходатайства об избрании меры пресечения в Замоскворецкий суд Москвы. Обвиняемым по статье о взятке грозит до 15 лет лишения свободы.
«Если оба фигуранта дела о получении особо крупной взятки с использованием служебного положения (ст. 290 УК РФ) будут признаны в суде виновными, то им грозит до 15 лет лишения свободы, а также крупный штраф», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Замоскворецкий суд ранее арестовал Сосунова, а Посохова отправил под домашний арест. Обоих обвиняют в получении особо крупной взятки. Комментариев защиты пока нет.
Николай Посохов разработал модульное защитное сооружение «Куб». Оно предназначено для быстрого возведения и может служить убежищем или противорадиационным укрытием. По информации ВНИИ ГОЧС, «Куб» уже используется и защищает от ударной волны, осколков, обломков, а также опасных веществ, радиации и пожаров.
По информации председателя СК РФ Александра Бастрыкина, на днях было арестовано имущество бывшего первого заместителя начальника московского метрополитена Дмитрия Дощатова на 100 млн рублей.
Уточняется, что Дощатов был арестован еще в 2024 году, расследование уголовного дела завершилось накануне.
Напомним, что Дощатову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Если его вина будет доказана, ему грозит крупный штраф или 8−15 лет тюрьмы с дополнительным штрафом. Сейчас он находится под стражей. В мае 2025 года он признал свою вину по этому делу.
Немногим ранее был задержан бывший руководитель военного представительства Минобороны России, капитан второго ранга Владимир Никитин.
Как сообщала УФСБ, Никитин получил взятку от представителя коммерческой фирмы. Деньги ему заплатили за беспрепятственное подписание документов о приемке армейских электронных компонентов. При этом использовались помеченные купюры.