Дэвис: энергосистему Украины пытаются «латать жвачкой»

Украина сталкивается с крайне тяжелой ситуацией в энергетике, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его оценке, опубликованной на YouTube, состояние энергосистемы страны близко к критическому.
Эксперт отметил, что инфраструктура сильно изношена и работает на пределе возможностей. Даже без новых повреждений система дает сбои, поскольку временные меры по ее поддержанию приводят к перегрузкам и скачкам напряжения, на которые она изначально не была рассчитана.
«Система находится в таком изношенном состоянии, что даже без новых ударов, при попытках латать ее жвачкой и проволокой, порой возникают перегрузки и скачки напряжения, так как она просто не рассчитана на это», — сказал он.
Особую остроту проблемам придает тот факт, что наиболее серьезные нарушения пришлись на самую холодную зиму за последние годы. Дэвис подчеркнул, что для Украины это оказался максимально неблагоприятный момент.
Ранее власти Львова рекомендовали местным супермаркетам и аптекам запастись товарами первой необходимости минимум на две недели и обеспечить резервное электропитание на случай возможных отключений.