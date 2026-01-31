Ричмонд
Диетолог Мухина: употребление воды в пластике приводит к гормональным сбоям

Причина в микропластике, он почти не выводится из организма.

Источник: Комсомольская правда

Доктор медицинских наук врач-диетолог Марият Мухина предупредила, что вода из пластиковых бутылок может провоцировать гормональные сбои. Регулярное ее потребление приводит к дисбалансу.

Причина в микропластике, его почти невозможно вывести из организма.

Попадая в пищеварительную систему, наночастицы действуют как чужеродное вещество, нарушая естественный баланс.

У женщин это провоцирует кисты и миомы, у мужчин — импотенцию, снижение активности спермотазоидов. Бутилированная вода может также вызывать депрессию и ожирение.

Нанопластик в организме маскируется под ксеноэстроген, который работает как эстроген. Именно он провоцирует многие предраковые заболевания.

— Еще гиперэстрогения провоцирует эндогенное и депрессивное состояние. При ней сбиваются все метаболические процессы в органах и тканях, идет замена мышечной ткани на жировую, — поделилась Мухина с Абзацем.

Покупая воду в пластиковой таре, важно проверить маркировку. Некоторые производители используют непищевой пластик. Такие микрочастицы практически не выводятся из организма.

— В среднем в одной литровой бутылке содержится 240 тысяч микронаночастиц микропластика, — подчеркнула врач.