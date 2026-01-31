Болельщики подожгли стадион в Чили из-за цен на билеты

Матч «Универсидад де Чили» и «Аудакс Итальяно» в Сантьяго был приостановлен после того, как болельщики подожгли сиденья на трибуне в знак протеста против высоких цен на билеты. После вмешательства полиции порядок восстановили, игру возобновили, она завершилась со счётом 0:0. Клуб осудил беспорядки, заявил о жалобах на четырёх задержанных и намерении использовать биометрическую систему для идентификации виновных. ANFP подчеркнула недопустимость насилия на стадионах.