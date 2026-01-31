Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полина Диброва начала цифровой детокс и заговорила о беременности

Многодетная мама призналась, что мечтает родитьеще одного ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Полина Диброва поделилась с подписчиками, что намерена устроить себе цифровой детокс. Взять отдых от соцсетей и цифровых устройств, так как готовится к важному событию и ее организму нужен перерыв.

Подписчики сразу же пришли к выводу, что речь идет о грядущей беременности. Тем более, в личной жизни Полины в 2025 году произошли серьезные перемены.

Она рассталась с телеведущим Дмитрием Дибровым и теперь строит отношения с бизнесменом Романом Товстиком. Пара уже живет вместе и не исключено, что планирует скрепить свой союз общим ребенком.

Полина Диброва подтверждает, что действительно хочет родить ребенка и если представится такая возможность, они с Романом обязательно станут родителями.

— Все узнаете, когда придет время. [Хотели бы еще ребенка], если Бог даст, то конечно, — ответила она Super.ru.

Напомним, Полина воспитывает троих сыновей от Дмитрия Диброва. Александру 15 лет, Федору — 11, а Илье — 10 лет. После развода Полина поселилась рядом с домом бывшего супруга, обеспечив своим детям возможность часто общаться с отцом.