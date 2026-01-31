В Британии составили список крупнейших налогоплательщиков: второе место занял бизнесмен из Москвы

Основатель XTX Markets Александр Герко занял второе место в британском рейтинге крупнейших налогоплательщиков. Родившийся и получивший образование в России финансист попал в топ-100 по итогам прошлого финансового года. Об этом пишет газета The Times.
Сумма его налогов за год увеличилась до 331,4 млн фунтов стерлингов ($454 млн), тогда как годом ранее она составляла 202,2 млн фунтов. По образованию Герко — доктор математических наук, выпускник МГУ и Российской экономической школы. Он стал гражданином Великобритании в 2016 году, а в конце 2022 года отказался от российского паспорта.
Вершину рейтинга заняли учредители букмекерской конторы Betfred Фред и Питер Даны. Их налоговые выплаты достигли 400,1 млн фунтов ($548 млн).
Ранее гендиректор и главред «Комсомольской правды» Олеся Носова вошла в рейтинг 250 высших руководителей России в категории «Медиабизнес».